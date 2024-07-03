Столкновение гидроцикла и катера в Ленобласти попало на видео

В результате происшествия 41-летний мужчина, находившийся на гидроцикле, попал в реанимацию.
Момент столкновения гидроцикла и катера на реке Малая Невка, случившегося на днях, попал на видео. По обновленной информации, мужчина, находившийся на аквабайке, получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию.
У пациента перелом предплечья, закрытая черепно-мозговая, сотрясение и травма грудной клетки. Видео публикует Mash на Мойке.
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