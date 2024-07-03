В РАН рассказали, какая инфляция будет к концу этого года в России

Экономист уверен, что цель Банка России сдержать инфляцию на 4% уже провалилась.

Уровень инфляции к концу 2024 года составит порядка 9%, считает научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. Об это он заявил в беседе с «МК».

Как известно, правительство планировало в 2024 году выйти на 4,5 %, Центробанк давал 4%. Однако у нас уже сегодня, с начала января, накоплено около 4% инфляции <…> В районе 9 процентов она сохранится (на конец года), в два раза хуже, чем прогнозировалась первоначально, — заявил Николаев.