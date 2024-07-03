В России дорожают овощи, несмотря на сезонность

В России вопреки сезонности продолжают расти цены на плодоовощную продукцию, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию «Руспродсоюз».

Так, с начала года свекла подорожала на 92,3% — до 70 рублей за килограмм, морковь — на 62,8%, до 70 руб./кг, яблоки — на 30%, до 159,8 руб./кг. Эти данные совпадают фактически с официальными цифрами Росстата, который фиксирует также удорожание и других овощных культур: картофеля — на 82,4%, капусты — на 35%, лука — на 32%.

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В то же время в оптовом сегменте цены показывают тенденцию к снижению. В «Руспродсоюзе» выразили надежду, что торговые сети поддержат этот тренд и скорректируют цены в ближайшее время.