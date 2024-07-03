Минфин предложил ввести в России туристический налог

Он придет на смену курортному сбору.

Минфин РФ предлагает преобразовать курортный сбор в туристический налог. Соответствующие поправки внесены в обновленный проект налоговой реформы.

Согласно документу, туристический налог будет расти на один процент в год в зависимости от стоимости проживания в гостиницах до 2029 года, далее — не более 5%.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц: так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета, — приводит сообщение Минфина ТАСС.

Налог не будет взиматься с некоторых категорий россиян, в том числе с участников СВО.