Минфин предложил ввести в России туристический налог

Он придет на смену курортному сбору.
Минфин РФ предлагает преобразовать курортный сбор в туристический налог. Соответствующие поправки внесены в обновленный проект налоговой реформы.
Согласно документу, туристический налог будет расти на один процент в год в зависимости от стоимости проживания в гостиницах до 2029 года, далее — не более 5%.
Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц: так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета, — приводит сообщение Минфина ТАСС.
Налог не будет взиматься с некоторых категорий россиян, в том числе с участников СВО.
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