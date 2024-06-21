Туристический сбор может появиться во всех регионах страны

Субъектам хотят дать право устанавливать туристический сбор с 2025 года.
Минэкономразвития РФ предложило наделить регионы правом устанавливать туристический сбор с 2025 года туристический сбор. Соответствующие поправки в законодательство планируется внести на следующей неделе на рассмотрение Минфина, рассказали в пресс-службе ведомства.
Минэкономразвития совместно с представителями гостиничных сетей, Российским союзом туриндустрии и регионами подготовят предложения по модернизации эксперимента по курортному сбору с 2025 года, — указано в сообщении.
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