Набиуллина заявила о серьезном дефиците рабочих рук в России

По словам главы ЦБ, на нехватку рабочих жалуются порядка 75% российских предприятий.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что одна из главных проблем экономики страны сейчас — дефицит рабочих рук. На это, по словам главы регулятора, жалуются 75% отечественных предприятий. Об этом она заявила в ходе Финансового конгресса, состоявшегося в Петербурге 3 июля.

Мы перестраиваемся на новые рынки. Новая логистика, затруднения в трансграничных платежах. И конечно, это создает новую ситуацию. Плюс к этому рынок труда — дефицит рабочей силы, на это жалуются уже три четверти предприятий, — отметила Набиуллина.