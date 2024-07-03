Греф: программу льготной ипотеки нужно было закрывать раньше

Глава Сбербанка сравнил льготную ипотеку с длительным приемом допинга, что обязательно обернется негативными последствиями.
Глава Сбербанка заявил, что длительное действие программы льготной ипотеки оказывало негативное влияние на экономику. Закрыть ее следовало гораздо раньше.
Любые такого рода программы — это как программы стимулирования нашего организма. Если ты выпил что-то такое и пробежал стометровку, после этого желательно прекращать прием, иначе позже это очень дорого обойдется. А уж если около двух лет принимать стимулирующие препараты, то потом тебе придется уже выходить с помощью специалиста из этой истории, — цитирует Грефа ТАСС.
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21.06.2024 152