Александр Дрозденко проверил реконструкцию стадиона «Спартак» в областной столице

Реконструкция стадиона «Спартак» в Гатчине осуществлялась в рамках государственной программы с 2020. Стадион введен в эксплуатацию 28 декабря 2023 года.
Теперь на стадионе можно проводить баскетбольные и волейбольные игры, есть прыжковая яма, зона метания ядра и зона для прыжков в высоту. Стадион полностью укомплектован спортивным оборудованием, установлены мачты освещения.
Как рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко, ближайшие планы по Гатчине:
— начало строительства детского сада и школы в Коммунаре; детского сада и школы в Гатчине;
— завершение школы N4 в Гатчине;
— строительство Ледового дворца в Гатчине.
Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».