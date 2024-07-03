Александр Дрозденко проверил реконструкцию стадиона «Спартак» в областной столице

Реконструкция стадиона «Спартак» в Гатчине осуществлялась в рамках государственной программы с 2020. Стадион введен в эксплуатацию 28 декабря 2023 года.

«Это очень старый, довоенный стадион. Переходил из рук в руки, менялись собственники. Предыдущий собственник стадионом почти не занимался. Приняли решение выкупить и реконструировать стадион. Сегодня получился очень хороший спортивный объект с трибунами. Здесь уже готовится юная смена футбольного клуба «Ленинградец»» — отметил глава региона.

Теперь на стадионе можно проводить баскетбольные и волейбольные игры, есть прыжковая яма, зона метания ядра и зона для прыжков в высоту. Стадион полностью укомплектован спортивным оборудованием, установлены мачты освещения.

Как рассказал глава Ленобласти Александр Дрозденко, ближайшие планы по Гатчине:

— начало строительства детского сада и школы в Коммунаре; детского сада и школы в Гатчине;

— завершение школы N4 в Гатчине;

— строительство Ледового дворца в Гатчине.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».