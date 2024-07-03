«Лада» насмерть сбила мотоциклиста в Волосовском районе

Полиция Волосовского района устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с мотоциклистом. Авария произошла вечером 2 июля на подъезде к деревне Курковицы.

По предварительным данным, «ВАЗ» под управлением 25-летнего водителя двигался в сторону деревни Калитино. Выехал на полосу встречного движения и врезался в байкера на мотоцикле КOVЕ.

В результате ДТП 35-летний мотоциклист погиб на месте. Автомобиль из-за удара откинуло в кювет.