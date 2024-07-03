«Лада» насмерть сбила мотоциклиста в Волосовском районе

Полиция Волосовского района устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с мотоциклистом. Авария произошла вечером 2 июля на подъезде к деревне Курковицы.
По предварительным данным, «ВАЗ» под управлением 25-летнего водителя двигался в сторону деревни Калитино. Выехал на полосу встречного движения и врезался в байкера на мотоцикле КOVЕ.
В результате ДТП 35-летний мотоциклист погиб на месте. Автомобиль из-за удара откинуло в кювет.
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