«Лада» насмерть сбила мотоциклиста в Волосовском районе

Автор: Сергей Агутин
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Полиция Волосовского района устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с мотоциклистом. Авария произошла вечером 2 июля на подъезде к деревне Курковицы.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

По предварительным данным, «ВАЗ» под управлением 25-летнего водителя двигался в сторону деревни Калитино. Выехал на полосу встречного движения и врезался в байкера на мотоцикле КOVЕ.

В результате ДТП 35-летний мотоциклист погиб на месте. Автомобиль из-за удара откинуло в кювет.

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