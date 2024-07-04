Дорожники приступили к обновлению трассы между Вырицей и Кауштой

Ремонт восьми километров пройдет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

В течение лета здесь будет уложено новое покрытие, отремонтированы автобусные остановки, прочищены кюветы, поставлены новые знаки и нанесена разметка, — рассказали в областном правительстве.

Путь между Вырицей и Кауштой является частью протяженной региональной трассы от Кемполово до Шапок, соединяющей Волосовский, Тосненский и Гатчинский районы. Параллельно в Гатчинском районе продолжается самый протяженный дорожный ремонт этого года по нацпроекту: обновляется путь к Гатчине от деревни Куровицы.

Напомним, что для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал. Также для водителей заработал чат-бот (доступен по ссылке и привязан к телеграм-каналу дорожников Ленобласти). С помощью чат-бот водители могут передать любую информацию в диспетчерскую службу «Ленавтодора».

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В 2023 году только региональных трасс 877 км.