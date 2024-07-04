Избила и бросила умирать в кроватке: опубликовано видео с допроса матери, убившей четырехмесячную дочь

СК опубликовал видео допроса 30-летней женщины, которая созналась в убийстве своей четырехмесячной дочери.
Следствием установлено, что 2 июля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее трех раз рукой ударила по голове своей дочери, после чего бросила ребенка в кровать и продолжила распивать спиртное, покинув позже квартиру.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Вину женщина признала.
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