В Петербурге двое подростков избили и ограбили парня посреди улицы

В Петербурге полиция задержала подростков, которые у дома по Лиговскому проспекту избили 17-летнего парня.

Они также распылили в лицо жертвы содержимое газового баллончика, отобрали часы, затем сбежали. Свое действо они снимали на видео.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Грабеж». Подозреваемые задержаны. Устанавливаются иные участники преступления, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.