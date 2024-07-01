В Петербурге двое подростков избили и ограбили парня посреди улицы

В Петербурге полиция задержала подростков, которые у дома по Лиговскому проспекту избили 17-летнего парня.
Они также распылили в лицо жертвы содержимое газового баллончика, отобрали часы, затем сбежали. Свое действо они снимали на видео.
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Грабеж». Подозреваемые задержаны. Устанавливаются иные участники преступления, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.
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