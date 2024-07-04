В Конгрессе США предложили Карлсону провокационный вопрос для интервью с Зеленским

Ранее журналист анонсировал встречу с президентом Украины, при этом в офисе Зеленского заявили об обратном.
Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила Такеру Карлсону, собравшемуся брать интервью у Владимира Зеленского, задать вопрос о том, куда киевский режим тратит деньги США.
Спросите Зеленского, где наши деньги. От лица американского народа, — написала Грин в своих соцсетях.
Такер Карлсон не уточнил, когда планируется встреча с украинским президентом, однако отметил, что это должно произойти уже скоро.
При этом в офисе Зеленского уже опровергли информацию о том, что он собирается дать интервью американскому журналисту.
Вам будет интересно
Беседа создателя Telegram и американского журналиста, ранее бравшего интервью у российского президента, выйдет в скором времени. Павел Дуров анонсировал выход большое...
16.04.2024 360