В Конгрессе США предложили Карлсону провокационный вопрос для интервью с Зеленским

Ранее журналист анонсировал встречу с президентом Украины, при этом в офисе Зеленского заявили об обратном.

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила Такеру Карлсону, собравшемуся брать интервью у Владимира Зеленского, задать вопрос о том, куда киевский режим тратит деньги США.

Спросите Зеленского, где наши деньги. От лица американского народа, — написала Грин в своих соцсетях.

Такер Карлсон не уточнил, когда планируется встреча с украинским президентом, однако отметил, что это должно произойти уже скоро.

При этом в офисе Зеленского уже опровергли информацию о том, что он собирается дать интервью американскому журналисту.