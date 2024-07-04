Тина Канделаки восхитилась выборгским музеем-заповедником «Монрепо»

Телеведущая посетила одно из самых известных мест города и была под большим впечатлением.

Российская телеведущая Тина Канделаки прибыла в город Выборг в туристических целях и решила оставить отзыв после посещения музея-заповедника «Монрепо». Журналистка призналась, что была под огромным впечатлением от красоты местной природы. Настолько, что решила провести здесь весь день.

Если вы не знаете, куда сходить в Выборге, друзья, то у меня для вас есть ответ — парк Монрепо. Здесь можно провести целый туристический день, чем мы сейчас и займёмся, — поделилась Канделаки в своем Телеграм-канале.