Сбер: в России участились звонки мошенников от имени Соцфонда

Автор: Анастасия Щербакова
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Злоумышленники пытаются ввести пожилых людей в заблуждение, чтобы получить доступ к их личным данным и банковским счетам.

«Сбер» предупреждает об участившихся случаях мошеннических звонков от имени Социального фонда.

Аферисты по телефону связываются с потенциальными жертвами и сообщают о необходимости «скорректировать» начисление пенсии из-за якобы имеющейся ошибки в данных. Для этого они предлагают приехать в центральный офис фонда, предварительно записавшись на конкретную дату и время.

Запись на прием, по словам злоумышленников, производится через электронную очередь на портале «Госуслуги». После этого мошенники инициируют вход на портал, и потенциальной жертве приходит SMS-сообщение для подтверждения доступа. Затем они просят назвать цифры из этого сообщения, чтобы получить доступ к личным данным и банковским счетам жертвы.

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15.04.2024 1082
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