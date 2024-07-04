В Праге судят чешского военного за службу в ВСУ и мародерство в Буче

В Праге начался суд над 27-летним гражданином Чехии Филиппом Симаном, которого обвиняют в службе в украинской армии и мародерстве в местах боевых действий.

Следствие полагает, что Филипп Симан в марте 2022 года служил солдатом в украинском добровольческом батальоне. Разрешения на службу в иностранной армии у него не было, однако он прошел базовую подготовку, получил оружие и командовал группой в Ирпени и Буче. Там ему было поручено патрулировать траншеи и проводить операции по зачистке.

Обвинение утверждает, что Филипп Симан во время службы забрал себе вещи погибших солдат и мирных жителей – ювелирные изделия, слитки золота и серебра, планшет для чтения книг, дизайнерские солнцезащитные очки и т. д.

На суде мужчина сослался на слова премьер-министра Петра Фиалы, который обещал не наказывать тех, кто участвует в военной операции. В Украину чешский военнослужащий, по его словам, приехал под эгидой украинского посольства.