Перминов назвал заслуженным включение Белоруссии в состав ШОС

Белоруссия многие годы была партнером организации, выполняя все требования. Включение республики в ШОС — закономерный и справедливый шаг.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов считает, что включение Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), было ожидаемо. Республика планомерно шла к этому с 2010 года.

Республика с 2010 года взаимодействовала с организацией в статусе партнера по диалогу, с 2015 года – в статусе наблюдателя. В сентябре 2022 года на заседании Совета Глав государств объединения было подписано решение, запустившее процедуру приобретения членства, — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».

При этом включение Белоруссии в ШОС очень важное событие для объединения, от которого выиграют все страны-участницы. Доказательство этому — выполнение республикой всех выдвинутых требований, еще и в короткие сроки.

Минск логично укрепляет то направление, на котором встречает взаимопонимание и поддержку. Единое пространство, базирующееся на принципах ШОС, теперь будет расширено, что дополнительно укрепит стабильность в регионе, — заключил Перминов.