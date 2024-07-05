Россия наладила производство танковых снарядов в Индии

Об этом сообщил «Ростех».
Россия запустило в Индии предприятие по производству танковых снарядов «Манго». Информация об этом появилась на официальном сайте «Ростеха».
«Рособоронэкспорт» «Ростеха» организовал производство выстрелов 3ВБМ17 «Манго» с бронебойным подкалиберным снарядом в Индии, которые предназначены для поражения бронетехники с комбинированной защитой, — указано в сообщении.
В дальнейшем РФ также наладит в Индии производство пороха для указанных снарядов.
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