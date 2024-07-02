Конфискованное оружие будет передаваться в зону СВО по упрощенной схеме

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ.

Кабмин РФ поддержал проект закона, позволяющий передачу конфискованного оружия в зону СВО по упрощенной схеме.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний, — приводит ТАСС отзыв правительства. 

Сейчас законодательство предполагает, что изъятое и добровольно сданное оружие, уничтожается. Документ предлагает отказаться от этой практики.

Вам будет интересно
Конфискованное оружие будет передаваться в зону СВО по упрощенной схеме СВО, оружие, Конфискация
Советник Кадырова назвал год окончания СВО
Командир отряда спецназа «Ахмат» уверен, что боевые действия на Украине завершатся в этом году. Советник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир отряда...
02.07.2024 79
Автор