Конфискованное оружие будет передаваться в зону СВО по упрощенной схеме

Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ.

Кабмин РФ поддержал проект закона, позволяющий передачу конфискованного оружия в зону СВО по упрощенной схеме.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний, — приводит ТАСС отзыв правительства.

Сейчас законодательство предполагает, что изъятое и добровольно сданное оружие, уничтожается. Документ предлагает отказаться от этой практики.