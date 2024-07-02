Конфискованное оружие будет передаваться в зону СВО по упрощенной схеме

Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ.
Кабмин РФ поддержал проект закона, позволяющий передачу конфискованного оружия в зону СВО по упрощенной схеме.
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний, — приводит ТАСС отзыв правительства.
Сейчас законодательство предполагает, что изъятое и добровольно сданное оружие, уничтожается. Документ предлагает отказаться от этой практики.
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