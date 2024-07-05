Росгвардейцы эвакуировали людей из горящего дома в Гатчине

В Гатчине 4 июля загорелась блинная на Соборной улице. В кафе, расположенном в жилом доме, около 01:00 сработала пожарная сигнализация. На вызов первыми приехали находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии.
Помещение на первом этаже охватил густой дым, через закрытую дверь служебного хода вырывались языки пламени. Оценив обстановку, росгвардейцы решили эвакуировать жильцов из горящего дома.
Правоохранители эвакуировали девять человек и оцепил опасную зону до приезда пожарных расчетов. Сведения о пострадавших не поступали.
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23.05.2022 1748