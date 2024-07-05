Росгвардейцы эвакуировали людей из горящего дома в Гатчине

Автор: Сергей Агутин
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В Гатчине 4 июля загорелась блинная на Соборной улице. В кафе, расположенном в жилом доме, около 01:00 сработала пожарная сигнализация. На вызов первыми приехали находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии.

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Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Помещение на первом этаже охватил густой дым, через закрытую дверь служебного хода вырывались языки пламени. Оценив обстановку, росгвардейцы решили эвакуировать жильцов из горящего дома.

Правоохранители эвакуировали девять человек и оцепил опасную зону до приезда пожарных расчетов. Сведения о пострадавших не поступали.

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23.05.2022 1748
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