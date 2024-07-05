Клубу «Новополье» из Ленобласти получил на свое развитие 11,4 миллиона рублей

Команда Конно-спортивного клуба «Новополье» из Ломоносовского района получила самый большой грант в своем регионе – 11,4 миллиона рублей.

«Большой грант – большая ответственность. Мы благодарны нашим благополучателям за то, что они помогают нам держать наш социальный камертон на таких высоких вибрациях!», – говорит директор по развитию Конно-спортивного клуба «Новополье» из Ленинградской области Анна Лаппе.

В «Новополье» занимаются реабилитацией дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом больше 10 лет. В новом проекте по реабилитации ребят с ограниченными возможностями здоровья фокус будет направлен на семьи с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Задача команды проекта – помочь ребенку развить его учебный, творческий и физический потенциал, а родителю – принять ситуацию и наладить отношения со своим малышом. Участниками реабилитационной программы станут 72 семьи.

Вам будет интересно СОНКО Ленобласти приглашают за грантами губернатора Общая сумма поддержки социальных инициатив НКО превысит 75 млн рублей. Заявки принимаются до 11 июля Комитет общественных коммуникаций Ленобласти объявил о... 11.06.2024 147