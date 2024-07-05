Клубу «Новополье» из Ленобласти получил на свое развитие 11,4 миллиона рублей

Команда Конно-спортивного клуба «Новополье» из Ломоносовского района получила самый большой грант в своем регионе – 11,4 миллиона рублей.
В «Новополье» занимаются реабилитацией дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом больше 10 лет. В новом проекте по реабилитации ребят с ограниченными возможностями здоровья фокус будет направлен на семьи с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Задача команды проекта – помочь ребенку развить его учебный, творческий и физический потенциал, а родителю – принять ситуацию и наладить отношения со своим малышом. Участниками реабилитационной программы станут 72 семьи.
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