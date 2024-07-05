Жители Ленобласти активно голосуют по своим домам на онлайн-собраниях

Жители 586 домов из разных районов Ленобласти провели онлайн-собрания, чтобы принять решения по управлению своим домом.

Управляющие организации – участники «Дня собственника» – провели собрания жителей с голосованием в заочной форме. Собственники смогли познакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении Госуслуги.Дом или на сайте ГИС ЖКХ в удобное время. Спектр вопросов был разнообразным: от текущего ремонта, планов по улучшению зданий до финансовых отчетов управляющих компаний.

В рамках проекта «День собственника» с марта по июнь 2024 года проведено 17,6 тысяч онлайн-собраний собственников жилья, — рассказали в Минстрое России.

Приложение «Госуслуги. Дом» значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. — Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.

Для начала работы с приложением нужно загрузить его на телефон из магазина приложений: RuStore, AppStore, Google Play. Благодаря проекту разработчики собрали более 100 предложений и замечаний по доработке системы онлайн-голосования по управлению своим домом.

В этом году комитет цифрового развития Ленинградкой области запустил 24 новые цифровые услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Подобрать услуги в зависимости от жизненной ситуации поможет специальный сервис.