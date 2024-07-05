В Нижегородской области скончался пациент с ботулизмом. Это второй случай в России

В июне произошла вспышка ботулизма в Москве, Казани, Нижегородской области. В последней в больницы попали 16 человек, 10 выписали, остальные остаются под наблюдением врачей. Один скончался. Первая смерть зафиксирована в Костроме.

«Двадцать восьмого июня был констатирован летальный исход у пациента, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной», – сообщает РИА «Новости»

По всей России в больницах остаются 70 человек, заболевших ботулизмом из-за салата с фасолью. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

Было заведены два дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, а также незаконной миграции.