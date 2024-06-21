Хирурги из Петербурга достали из головы мужчины шуруп и резиновый шарик – фото

Хирурги НИИ имени И. И. Джанелидзе спасли жизнь петербуржца, поступившего к ним с черепно-мозговой травмой. Благодаря компьютерной томографии специалисты установили, что у пациента перелом правой височной кости, несколько инородных предметов, пневмоцефалия и острая субдуральная гематома.

Фото: НИИ им. И. И. Джанелидзе

Врачи решили провести резекционную трепанацию черепа, удалить инородные тела и гематому. Во время оперативного вмешательства хирурги обнаружили в височной мышце пациента резиновый шарик неизвестного происхождения и металлический саморез в головном мозге.

Операция прошла успешно. Мужчина продолжает лечение в условиях института, сообщает «Патрульный Петербурга».