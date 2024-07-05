Банк России раскрыл список худших автостраховщиков

Рейтинг был составлен на основе данных за 2023 год.
Банк России представил список страховщиков, на которые было подано больше всего жалоб со стороны заключивших договоры ОСАГО в прошлом году.
Для расчета индикатора используются сведения о поступивших в Банк России обоснованных жалобах физических лиц по вопросам ОСАГО и данные статистической отчетности страховщиков после ее публикации на сайте регулятора, — указано в сообщении.
Всего в перечень вошла 31 компания. Подробная информация представлена на официальном сайте регулятора.
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