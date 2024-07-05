В сушеной и вяленой рыбе известных брендов нашли мышьяк и плесень

Всего Роскачество исследовало 28 брендов рыбных закусок. Из них всем требованиям соответствовала продукция только 10 марок.

Роскачество изучило в лабораторных условиях сушено-вяленые рыбные закуски популярных брендов. Всего в исследовании приняло участие 28 марок по 42 показателям.

Согласно результатам проверки, в двух образцах было выявлено превышение показателей КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов). Также в продукции обнаружили плесень и дрожжи.

Еще одно серьезное нарушение — наличие в продукции одного из брендов мышьяка. Его количество превышает предельно допустимый уроввень.

Подробные результаты исследования представлены в Телеграм-канале Роскачества.