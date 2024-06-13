Роскачество выявило нарушения у производителей тушек цыпленка-бройлера

Всего специалисты провели исследование продукции 19 брендов.
Роскачество провело лабораторные тесты тушек цыпленка-бройлера от 19 крупных российских предприятий. В ходе исследования эксперты выявили ряд нарушений при производстве продукции.
Так, у 13 марок зафиксирован недовес продукции в среднем от 50 до 100 граммов. Еще у пяти предприятий обнаружены нарушения, связанные с неправильным хранением тушек.
Кур неправильно хранят. Об этом говорит превышение требований технического регламента по показателю КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) у пяти товаров, — указано в материалах исследования.
Также специалисты обнаружили, что не у всех производителей качественно ощипаны тушки. Нарушение выявлено у пяти торговых наименований.
Еще одно нарушение — наличие субпродуктов в тушках.
Несъедобные внутренности (трахеи, желудок, селезенка) найдены в одном товаре из 19 исследованных, — рассказали в Роскачестве.
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30.05.2024 299