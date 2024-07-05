В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть мужчину больше полутора лет назад на Алтае

Автор: Анастасия Щербакова
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Все это время виновник смертельной аварии находился в федеральном розыске. 

В Санкт-Петербурге задержали 59-летнего мужчину, который в конце октября 2022 года насмерть сбил местного жителя и скрылся. Виновник аварии был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель снес помещение, в котором находился сторож. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Также стало известно, что раннее задержанный был лишен водительских прав.

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