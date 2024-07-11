В России хотят увеличить штрафы для авиадебоширов

Проект закона уже внесен в Госдуму.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в парламент внесен законопроект, увеличивающий штрафы для авиадебоширов.

Противоправные действия на борту воздушного судна должны оцениваться адекватнее, чем нынешние символические суммы штрафов — за хулиганские выходки, курение, распитие алкоголя и прямо связанные с этим «подвиги» в виде скандалов со стюардами, неподчинением законным требованиям КВС и прочее, — заявил депутат.

Так, в случае принятия закона за курение на борту будет накладываться штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, за неподчинение командиру судна — от 8 до 12 тысяч, за хулиганство — от 5 до 10 тысяч, а за нахождение в самолете в состоянии опьянения — от 5 до 10 тысяч.