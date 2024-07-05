Невыплата зарплаты сотруднику обернулась для компании из Ленобласти уголовным делом

Работник предприятия не получал зарплату более двух месяцев.

В Приозерском районе Ленобласти в отношении руководства компании возбудили уголовное дело по факту невыплаты сотруднику заработной платы.

Как сообщает пресс-служба СК, рабочий предприятия не получал зарплату более двух месяцев. Также сотруднику отказали в компенсации за неиспользованный отпуск. Общая сумма задолженности компании составила 215 тысяч рублей.

Следственный комитет потребовал от компании выполнить свои обязательства перед сотрудником.

По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по делу, — указано в сообщении.