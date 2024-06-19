В Петербурге водитель автобуса высадил льготника за отказ платить за проезд

Пассажир имел право бесплатного проезда, однако водитель все равно потребовал оплату.
В Санкт-Петербурге следственный комитет проверяет инцидент, случившийся в общественным транспорте. Водитель высадил пассажира, имеющего льготы, из автобуса за отказ оплатить проезд.
По данному факту следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка, — указано в сообщении СК.
Как стало известно, мужчина, которого высадили, является Почетным донором РФ и имеет право на бесплатный проезд.
Вам будет интересно
В частности, штрафы будут грозить перевозчикам за высадку инвалидов I группы. Президент РФ Владимир Путин 12 июня подписал закон, предусматривающий ответственность...
12.06.2024 127