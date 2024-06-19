В Петербурге водитель автобуса высадил льготника за отказ платить за проезд

Пассажир имел право бесплатного проезда, однако водитель все равно потребовал оплату.

В Санкт-Петербурге следственный комитет проверяет инцидент, случившийся в общественным транспорте. Водитель высадил пассажира, имеющего льготы, из автобуса за отказ оплатить проезд.

По данному факту следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка, — указано в сообщении СК.

Как стало известно, мужчина, которого высадили, является Почетным донором РФ и имеет право на бесплатный проезд.