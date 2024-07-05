В лесах Ленобласти введен особый противопожарный режим

Соответствующее постановление подписал глава 47-го региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал документ, который вводит особый противопожарный режим в лесных зонах региона.

Согласно постановлению, в лесах с 5 июля запрещено разжигать костры и использовать мангалы. Также введен запрет на сжигание бытовых отходов и травы на территориях лесного фонда и прилегающих к ним участкам.

Контролировать соблюдение противопожарного режима будет областной комитет государственного экологического надзора и Экомилиция.