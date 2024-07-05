Ливни, грозы и ураганный ветер: Ленобласть ждут три дня непогоды

Автор: Анастасия Щербакова
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МЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях, ожидающихся в регионе.

Как сообщает МЧС, на территории Ленинградской области в ближайшие три дня ожидается ухудшение погодных условий. В регионе пройдут ливни с грозой, также прогнозируется усиление порывов ветра.

06 июля в Ленинградской области местами ожидаются грозы, ливни, порывы ветра 15-17 м/с. 07 июля в Ленинградской области местами ожидаются грозы, ливни, град, порывы ветра 15-18 м/с. 08 июля в Ленинградской области местами ожидаются грозы, — передает ведомство.
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05.07.2024 25
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