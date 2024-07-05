Роспотребнадзор назвал 6 водоемов Ленобласти, пригодных для купания

Ведомство одобрило для купания только шесть мест на территории региона.

Согласно результатам исследования проб воды, пригодными для купания в Ленинградской области остаются только шесть водоемов, а именно:

♦ Бокситогорский район (озеро Павловское);

♦ Волосовский район (река Луга в районе деревни Сабск);

♦ Ломоносовский район (река Шингарка у деревни Низино);

♦ Лужский район (озеро Омчино);

♦ Тихвинский район (река Тихвинка в 1-м микрорайоне Тихвина);

♦ Тосненский район (карьер п.Шапки).

Качество воды в остальных водоемах региона не соответствует требованиям санитарных норм, указано в сообщении Роспотребнадзора.