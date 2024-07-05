Роспотребнадзор назвал 6 водоемов Ленобласти, пригодных для купания

Ведомство одобрило для купания только шесть мест на территории региона.
Согласно результатам исследования проб воды, пригодными для купания в Ленинградской области остаются только шесть водоемов, а именно:
♦ Бокситогорский район (озеро Павловское);
♦ Волосовский район (река Луга в районе деревни Сабск);
♦ Ломоносовский район (река Шингарка у деревни Низино);
♦ Лужский район (озеро Омчино);
♦ Тихвинский район (река Тихвинка в 1-м микрорайоне Тихвина);
♦ Тосненский район (карьер п.Шапки).
Качество воды в остальных водоемах региона не соответствует требованиям санитарных норм, указано в сообщении Роспотребнадзора.
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