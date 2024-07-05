Путин провел переговоры с Орбаном: публикуем главное из выступления российского президента

Президент РФ подчеркнул, что Москва выступает за полное прекращение конфликта на Украине.
На встрече с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта.
Также российский лидер сделал еще ряд важных заявлений:
♦ Россия остается открытой для обсуждения урегулирования по Украине, но Киев этого не хочет.
♦ Шансы победить на выборах для утратившей легитимность украинской власти близки к нулю.
♦ Россия видит, что в Киеве не готовы отказаться от ведения боевых действий до конца. Украина не допускает саму мысль о прекращении огня. Иначе исчезает предлог для продолжения военного положения в стране, а если отменить его — киевский режим будет вынужден проводить выборы.
♦ Москва настаивает на выводе украинских войск из четырех новых регионов, но есть и другие условия мира, они являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы.