Спасатели вывели из леса в Никольском заблудившегося мужчину

Сегодня ночью, 6 июля, в экстренные службы поступило сообщение, что в лесу в Никольском Тосненского района Ленобласти заблудился пожилой мужчина.
На его поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно. Спасатели нашли заблудившегося, вывели из леса и передали родственникам. Мужчина не пострадал, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
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