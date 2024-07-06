Спасатели вывели из леса в Никольском заблудившегося мужчину

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня ночью, 6 июля, в экстренные службы поступило сообщение, что в лесу в Никольском Тосненского района Ленобласти заблудился пожилой мужчина.

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Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

На его поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно. Спасатели нашли заблудившегося, вывели из леса и передали родственникам. Мужчина не пострадал, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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