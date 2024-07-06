Правительство России утвердило план по борьбе с излишним использованием иностранной лексики

Правительство России утвердило план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В него вошел пункт о противодействии излишнего использования иностранной лексики.

Согласно документу, в плане предусмотрено противодействие «излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве», а также в литературе и искусстве, СМИ, образовании и просвещении. Исполнителями назначены Минпросвещения, Минобразования, Минкультуры, Минцифры и власти субъектов России. Согласно документу, срок определения критериев излишнего применения иностранной лексики — первый квартал 2025 года.

Вам будет интересно В Госдуме предложили сократить срок прерывания беременности с 12 до 9 недель Комитет Госдумы по охране здоровья обратился к Минздраву с рекомендацией проработать вопрос сокращения срока аборта по желанию женщины с 12... 28.06.2024 136

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, когда язык используется в качестве государственного.