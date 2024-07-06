В Выборге прошел сап-фестиваль «Пиратская гавань»

В Выборге 6 июля прошел второй международный фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань».
Около 3 тысяч участников в карнавальных костюмах спустились на воду. Участники проплыли маршрут в 5 километров вокруг Выборгского замка и выполнить ряд заданий.
«Пиратская гавань» — это продолжение крупнейшего в мире фестиваля сап-серфинга «Фонтанка-SUP», который ежегодно проходит в Петербурге. В 2024 году он состоится 3 августа.
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13.06.2024 146