В Выборге прошел сап-фестиваль «Пиратская гавань»

В Выборге 6 июля прошел второй международный фестиваль сапсерфинга «Пиратская гавань».

Около 3 тысяч участников в карнавальных костюмах спустились на воду. Участники проплыли маршрут в 5 километров вокруг Выборгского замка и выполнить ряд заданий.

«Пиратская гавань» — это продолжение крупнейшего в мире фестиваля сап-серфинга «Фонтанка-SUP», который ежегодно проходит в Петербурге. В 2024 году он состоится 3 августа.