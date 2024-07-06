Роспотребнадзор исключил риски распространения бубонной чумы в России

Риски распространения бубонной чумы в России исключены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Риски распространения чумы в РФ исключены. (…) В России Роспотребнадзором, включая систему противочумных учреждений, проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза чумы на территории страны, а также тщательный мониторинг активности природных очагов чумы», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что вакцины от чумы в стране достаточно, в России имеются все необходимые зарегистрированные диагностические препараты и тест-системы.

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Соответствующее заявление было сделано на фоне информации о вспышке бубонной чумы в США.