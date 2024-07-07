Женщину спасли с помощью серены из леса во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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После полуночи 7 июля завершены поиски 67-летней женщины возле деревни Васкелово во Всеволожском районе. Сигнал о том, что она заблудилась, поступил в экстренные службы 6 июля около 20:30.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Спасатели были ориентированы на участок леса возле садоводства № 2 имени А. А. Кулакова. В поисках задействовали сирену. Ориентируясь на звук, пенсионерка шла на встречу.

В поисках заблудившейся участвовали смены ПСО Шлиссельбурга и аварийно-спасательного формирования Всеволожска.

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