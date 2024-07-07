Женщину спасли с помощью серены из леса во Всеволожском районе

После полуночи 7 июля завершены поиски 67-летней женщины возле деревни Васкелово во Всеволожском районе. Сигнал о том, что она заблудилась, поступил в экстренные службы 6 июля около 20:30.
Спасатели были ориентированы на участок леса возле садоводства № 2 имени А. А. Кулакова. В поисках задействовали сирену. Ориентируясь на звук, пенсионерка шла на встречу.
В поисках заблудившейся участвовали смены ПСО Шлиссельбурга и аварийно-спасательного формирования Всеволожска.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1368