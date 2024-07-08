Эрдоган назвал отстранение футболиста, показавшего «жест националистов», наказанием всей турецкой нации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал дисквалификацию защитника национальной команды Мериха Демирала за показанный на чемпионате Европы 2024 года жест националистов.

Турецкий лидер назвал наказанием для всей турецкой нации решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения все те же», – выразил мнение Реджеп Тайип Эрдоган

УЕФА дисквалифицировал Мериха Демирала на два матча Евро-2024. Футболист отпраздновал второй гол в ворота Австрии в 1/8 финала жестом, который у некоторых ассоциируется с турецкими ультранационалистам. Встреча завершилась победой Турции со счетом 2:1.