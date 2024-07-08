Первых нарушителей особого противопожарного режима выявили в Ленобласти

Сотрудники Эконадзора Ленинградской области провели инспекцию лесных территорий. И вынесли первые пять постановлений за нарушение особого противопожарного режима.
Проверки прошли в Приозерском, Всеволожском, Лужском, Гатчинском и Ломоносовском лесничествах. Нарушителей обязали потушить костры, запрет на разведение которых действует в регионе с 5 июля 2024 года.
Инспекторы Эконадзора также провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
С 5 июля в Ленинградской области действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить огонь, готовить блюда на открытом огне и углях, а также сжигать твердые бытовые отходы и траву.
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