Первых нарушителей особого противопожарного режима выявили в Ленобласти

Сотрудники Эконадзора Ленинградской области провели инспекцию лесных территорий. И вынесли первые пять постановлений за нарушение особого противопожарного режима.

Проверки прошли в Приозерском, Всеволожском, Лужском, Гатчинском и Ломоносовском лесничествах. Нарушителей обязали потушить костры, запрет на разведение которых действует в регионе с 5 июля 2024 года.

Инспекторы Эконадзора также провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

С 5 июля в Ленинградской области действует особый противопожарный режим. В лесах запрещено разводить огонь, готовить блюда на открытом огне и углях, а также сжигать твердые бытовые отходы и траву.