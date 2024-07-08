Минтруд назвал топ наиболее востребованных профессий через 5 лет

В обозримом будущем спрос на технические специальности будет только расти.

Фрезеровщики, токари, сварщики, слесари, а также врачи, педагоги и повара станут очень востребованными в ближайшие пять лет. Об этом заявил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруд РФ Михаил Кирсанов.

Мы проводили прогноз потребности в кадровых ресурсах <…> и увидели, что технические профессии не просто востребованы, а будут более востребованы, чем обычно. Это те же самые токари, фрезеровщики, слесари, сварщики, — цитирует его ТАСС.