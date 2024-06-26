В Петербурге вырос спрос на IT-специалистов

В Санкт-Петербурге на 76 % вырос спрос на специалистов из IT-сферы, даже если у них нет опыта работы.

Тенденция сопровождается и увеличением средней заработной платы для начинающих IT-специалистов. Она поднялась на 25 тысяч рублей, достигнув около 100 тысяч рублей в месяц.

Востребованными для работодателей стали программисты и разработчики, а также специалисты, занимающиеся технической поддержкой. Эти направления оказываются наиболее привлекательными для тех, кто только начинает свою карьеру в IT-сфере.