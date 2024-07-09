Демократы хотят попросить Байдена сняться с выборов президента США

Это связано с итогами дебатов, которые оказались для Байдена провальными.

Члены Демократической партии США будут просить действующего президента Америки Джо Байдена отказаться от планов на второй срок. Состоявшиеся дебаты между Дональдом Трампом и нынешним главой Белого дома показали, что последнему пора заканчивать политическую карьеру.

За пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молится и замышляет более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все <…> умоляли Байдена отказаться от участия в выборах к пятнице, — пишет Axios.