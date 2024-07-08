Жительница Ленобласти лишилась аккаунта ВКонтакте, поверив рекламе фестиваля клубники в Лодейнопольском районе

Новая мошенническая схема добралась и до Ленинградской области.

Администрация Лодейнопольского района опровергла проведение фестиваля клубники, реклама которого появляется в соцсетях. Посетителям обещали угощения, развлекательную программу и огромные скидки на ягоду. На самом же деле анонс — новая мошенническая схема, сообщает 47news.

Поступила жалоба от женщины, которая перешла по ссылке, и её страницу взломали. Это что-то новенькое, когда мошенники платят за рекламу. Никакого фестиваля не планируется, направили жалобу «ВКонтакте, — предупредили в управлении информационной политики Ленобласти.