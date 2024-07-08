Ранее с инициативой выплачивать россиянам неиспользованные средства субсидии выступил президент России.

Для того, чтобы выплачивать российским семьям неиспользованные средства материнского капитала, нужно лишь немного изменить законодательство. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова в беседе с Shot.

Сегодня президент озвучил цифру 10 тысяч. То есть у всех, у кого это есть, такой остаток материнского капитала, просто автоматически будет выплачено. Единственное, что нам нужно, — быстро поправить законодательство, — заявила Голикова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил выплачивать российским семьям неиспользованные средства материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей. Оставшиеся деньги в рамках субсидии хотят позволить тратить на подготовку детей к школе.