Фитнес-тренер назвала упражнения для ускорения похудения

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала упражнения для ускорения похудения.

Для начала эксперт рекомендовала приседания с махами, затем отжимания с прыжками. Для этого нужно встать в упор лежа на прямых руках, согнуть локти и опуститься так, чтобы грудью почти коснуться пола, вернуться в верхнюю точку и прыжком перейти в упор.

Далее нужно выполнить упражнение «скалолаз». Для начала надо встать в планку на прямых руках, резинку закрепить над коленями, а затем поочередно подтягивать согнутые ноги к себе. Последним стало берпи, состоящее из приседа, планки, отжимания и прыжка.