Работы по благоустройству набережной Большой Невки завершат в 2025 году

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В Санкт-Петербурге проходит благоустройство набережной реки Большой Невки до парка 300-летия. Завершить работы планируют в 2025 году, сообщает Neva.Today.

На момент подготовки публикации проходит третий этап работ на участке, площадь которого составляет 10 тысяч квадратных метров. Это работы по устройству наружного освещения, обустройство дорожек, террасного настила, смотровых площадок, зон отдыха, установка уличной мебели и другое.

По береговой линии специалисты проводят каменную навалку и устройство газонов. Работы планируют завершить до 15 августа 2024 года.

Вам будет интересно
Работы по благоустройству набережной Большой Невки завершат в 2025 году Большая Невка
Россияне заметили на «Госуслугах» данные о себе, которые туда не вводили
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 2842
Автор