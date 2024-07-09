Суд обязал Леноблводоканал устранить загрязнение реки в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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Суд
Фото: Baltphoto.ru

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области выявило сброс неочищенных канализационных сточных вод в реку Перовка в Выборгском районе. Ведомство обратилось в суд, который обязал ГУП «Леноблводоканал» устранить загрязнение водоема.

В Роспотребнадзор обратились жители Выборгского района. Они рассказали, что ГУП «Леноблводоканал» сбрасывает в реку Перовка неочищенные стоки.

Ведомство провело выездное обследование и выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В коллекторе канализационных очистных сооружений, проходящим над водоемом, было найдено отверстие, из которого стоки вытекали в реку Перовка.

Исковые требования Роспотребнадзора были удовлетворены в полном объеме.

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