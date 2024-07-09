Суд обязал Леноблводоканал устранить загрязнение реки в Выборгском районе

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области выявило сброс неочищенных канализационных сточных вод в реку Перовка в Выборгском районе. Ведомство обратилось в суд, который обязал ГУП «Леноблводоканал» устранить загрязнение водоема.
В Роспотребнадзор обратились жители Выборгского района. Они рассказали, что ГУП «Леноблводоканал» сбрасывает в реку Перовка неочищенные стоки.
Ведомство провело выездное обследование и выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В коллекторе канализационных очистных сооружений, проходящим над водоемом, было найдено отверстие, из которого стоки вытекали в реку Перовка.
Исковые требования Роспотребнадзора были удовлетворены в полном объеме.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1378